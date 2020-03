Il 19 marzo, in occasione della festa di San Giuseppe, Custode della Santa Famiglia, l’arcidiocesi di Torino invita i fedeli a pregare ciascuno da casa propria, in osservanza delle norme per contrastare il Coronavirus. L’appuntamento – in adesione al momento di preghiera “per il Paese” promosso dalla Cei – è alle 21.00.

«Tutti simbolicamente riuniti in questo momento di emergenza sanitaria – spiega l’arcidiocesi torinese – La Chiesa italiana promuove infatti un momento di preghiera per tutto il Paese, invitando ogni famiglia, ogni fedele, ogni comunità religiosa a recitare in casa il rosario, simbolicamente uniti alla stessa ora. Alle finestre delle case si propone di esporre un piccolo drappo bianco o una candela accesa. TV2000 offrirà la possibilità di condividere la preghiera in diretta».