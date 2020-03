Il ristorante “Flunch” dell’ipermercato Auchan in corso Romani a Torino, questa mattina non ha aperto come stabilito dal decreto emergenza Coronavirus. Ma tutto il cibo che avevano non è andato sprecato. Infatti una grande quantità di alimenti è stato donato al Comune di Settimo Torinese.

Circa duecento pasti che grazie ad una cooperativa sociale verranno distribuiti alle persone più bisognose.

La Farmen, invece, azienda del settore cosmesi con sede a Settimo ha deciso di donare cinque mila boccettine di gel disinfettante. L’amministrazione di Settimo le distribuirà dando priorità alle persone in difficoltà. «Abbiamo tutti i giorni cittadini che ci scrivono perché vogliono fare qualcosa per la comunità – dice la sindaca Elena Piastra – abbiamo attivato la mail volontarisettimo.emergenzacovid@gmail.com. e stiamo organizzando, grazie a queste persone, servizi come il presidio dei centri medici per evitare gli assembramenti o il supporto per acquisto di medicine per gli anziani soli».