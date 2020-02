il segretario della Cna di Torino, Paolo Alberti lancia l’appello alla Regione Piemonte affinché da lunedì nel capoluogo piemontese si torni alla normalità: «Chiediamo al presidente della Regione Piemonte di rimuovere con effetto immediato l’ordinanza di emergenza sanitaria e di favorire in ogni modo un ritorno alla normalità. Non si può tenere in ostaggio oltre 4 milioni di piemontesi per un solo paziente positivo al Coronavirus».

«L’indagine condotta in questi giorni dalla Cna a livello torinese e piemontese – spiega Alberti – ha ben evidenziato i pesanti cali di fatturato e vendite delle imprese artigiane, commerciali e del comparto del turismo. Un danno economico pesante che è giunto all’improvviso in presenza di un quadro economico già complesso».

«Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Friuli sono le regioni sottoposte alle draconiane misure di questi giorni e rappresentano oltre il 60% del Prodotto interno lordo di questo paese. Forse, varrebbe la pena, da parte dei decisori politici, sviluppare qualche riflessione sulle conseguenze che le loro decisioni hanno avuto sull’economia italiana e quanto siano gestibili e sopportabili nel breve/medio termine», conclude Alberti.