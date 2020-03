Come già annunciato venerdì dopo la capigruppo il consiglio comunale di Torino, causa emergenza Coronavirus, domani si svolgerà a porte chiuse e la seduta sarà dedicata solo alle interpellanze. In Sala Rossa, si alterneranno i consiglieri e gli assessori interessati.

In aula non è prevista la presenza né di giornalisti né del pubblico.

Stesse modalità anche per le commissioni consiliari che da venerdì, sempre per rispettare le indicazioni del decreto di contenimento del Coronavirus, sono state spostate in Sala Carpanini, più spaziosa rispetto alla Sala Orologio dove si tengono in genere le riunioni. I lavori delle commissioni e del consiglio, come sempre, potranno essere seguiti in streaming