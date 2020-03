Sembrava una banale influenza quella che ha costretto una coppia di coniugi settantenni a recarsi alle Molinette. E invece il tampone per il Covid-19 è risultato positivo e le loro condizioni si sono aggravate, al punto che l’uomo è ora nel reparto di rianimazione.

Marito e moglie arrivati in ospedale avevano omesso di dire che il figlio lavora a Lodi ed era venuto poco tempo fa a trovarli a Torino.

Dopo la conferma del tampone positivo arrivata nella serata di ieri l’intero reparto è stato messo in isolamento. Ma si teme non basti: infatti i due erano passati domenica per il pronto soccorso e si deve capire se isolate anche il reparto di emergenza di quello che è il terzo più grande ospedale d’Italia.