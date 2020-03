Nelle ultime ore in Piemonte si sono registrati altri dieci decessi di persone positive al Coronavirus. Le vittime salgono a 121. Aumentano i contagiati: 1.624.

Le persone ospedalizzate sono 1.323, di cui 193 ricoverate in terapia intensiva. In isolamento domiciliare, perché positive al test e sintomatiche, ma le cui condizioni non richiedono il ricovero, ci sono 180 persone. I tamponi finora eseguiti sono 5.758, di cui 3.808 risultati negativi e 317 in fase di analisi.