È una fake news. Una delle tante che purtroppo stanno girando in questi giorni attraverso social, ma soprattutto su Whatsapp. In Piemonte nessun elicottero o aereo si alzerà in volo per disinfestare il territorio colpito da Coronavirus.

Questo il falso messaggio: “Dalle ore 11 di questa sera fino alle ore 5 del mattino faranno disinfestazione con gli elicotteri in tutta la città com’è c’è stato in Cina quindi stasera ritiriamo biancheria e per chi possiede animali farli entrare .Fate girare sms”

«La notizia di una disinfestazione aerea sulle città del Piemonte, che sta circolando in queste ore su molte chat e sui social, è falsa e destituita di ogni fondamento», spiega l’assessore ai Servizi Digitali della Regione Piemonte, Matteo Marnati.

«Le fake news si stanno rivelando una piaga difficile da controllare – sottolinea -. In questo caso qualcuno si sta divertendo addirittura a invitare la popolazione a ritirare i panni stesi per evitare di contaminare i vestiti. Non è prevista alcuna disinfestazione. Chi specula sulla paura della popolazione, è da considerarsi uno sciacallo e passibile di denuncia all’autorità giudiziaria».

L’assessore ricorda a tutti di consultare i siti web delle istituzioni per gli aggiornamenti.