I titolari di dieci locali pubblici sono stati denunciati dalla polizia a Torino per non avere rispettato le disposizioni contro gli assembramenti di persone previsti per l’emergenza Coronavirus.

Questo il risultato dei controlli fatti sabato sera nella zona di piazza Vittorio Veneto, uno dei luoghi simbolo della movida torinese.

La contestazione è di aver violato non l’ultimo decreto della presidenza del Consiglio (che non era ancora in vigore) ma quello del 4 marzo. Si procede per “inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”. Alcuni titolari di discoteche che avevano chiuso durante il weekend avevano evidenziato il fatto che molti locali, a differenza loro, non rispettavano quanto stabilito dal decreto del Governo.

