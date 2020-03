Maria Grazia Grippo vicepresidente della terza commissione ha richiesto un piano di sostegno per le categorie più colpite dall’emergenza da Coronavirus.

«La mia richiesta di un piano di sostegno locale per le categorie economiche più colpite dall’emergenza Coronavirus sarà approfondita nei prossimi giorni dalle commissioni Lavoro e Bilancio del consiglio comunale – spiega Grippo – oltre in sede di conferenza dei capigruppo dove si cercherà un’intesa tra le varie forze politiche per mettere in campo una strategia realistica di risposta alle istanze degli operatori commerciali e turistici. I documenti sul tema iscritti nella seduta di oggi sono dunque stati sospesi e rinviati a lunedì. Per me è una vittoria – conclude – aver fatto comprendere all’amministrazione la necessità almeno di tentare una azione a livello comunale in attesa che il governo definisca se e come riconoscere un aiuto alle imprese del Piemonte e del suo capoluogo».