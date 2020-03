I ristoranti del gruppo Food and Company di Piero Chiambretti chiudono. Non per sempre, ma per il periodo di emergenza legato al diffondersi del Coronavirus. Da martedì 10 marzo tutti e cinque i ristoranti saranno chiusi e i dipendenti in ferie.

La decisione viene spiegata in un comunicato: “Abbiamo pensato che la cosa più saggia per la serenità di tutti sia quella di prenderci una pausa… Dopo 33 anni di ininterrotto servizio, da martedì 10 marzo il gruppo Food and Company (Arcadia, Porto di Savona, Birilli, Fratelli La Cozza, Sfashion Cafè) lo farà per la prima volta. La decisione è stata presa al fine di tutelare i nostri dipendenti e la nostra amata clientela. Grazie a tutti e…a presto!”