L’assessore regionale alla sanità, Luigi Icardi ha annunciato che per una settimana sono sospese le attività didattiche nelle Università piemontesi a causa dei contagi registrati in Piemonte di Coronavirus.

«Le carriere degli studenti – dice Icardi – non saranno in alcun modo danneggiate. Le sessioni di esame saranno riprogrammate».

Sospese le lezioni anche per il Conservatorio. Edisu Piemonte dalla mezzanotte di questa sera sospende il servizio di sale studio e mensa. Spiega il presidente, Alessandro Sciretti. «Per gli studenti che non possono sostenere esami in questi giorni, Edisu prenderà, insieme alla Regione, tutti i provvedimenti legislativi per la tutela delle borse di studio». I borsisti di Edisu Piemonte sono 14mila. Gli studenti che frequentano le sale studio sono alcune migliaia.