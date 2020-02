L’emergenza Coronavirus che sta scuotendo tutto il nord Italia modifica anche il calendario della Serie A di calcio. Infatti, è stato rinviato a data da destinare il match tra Torino e Parma in programma allo Stadio Olimpico oggi alle 15.

Altre partite anche di altri campionati erano stati già annullate nelle scorse ore. Adesso tocca anche all squadra del capoluogo piemontese, dove ieri si è registrato il primo contagio e questa mattina sono stati confermati altri tre casi.

Il Piemonte sta ricorrendo in queste ore a misure straordinarie come appunto la sospensione delle manifestazioni sportive e degli spettacoli, oltre alle gite scolastiche: questa mattina non sono partiti per la settimana bianca gli studenti del liceo Umberto I.