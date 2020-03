Dopo il difensore della Juventus, Daniele Rugani, un altro giocatore di serie A risulta positivo al Coronavirus. Si tratta Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria.

La società blucerchiata ne ha dato comunicazione aggiungendo di aver messo il calciatore in isolamento e avviato le procedure per la quarantena della squadra come da prassi. «Ha qualche linea di febbre ma sta bene comunica la società», dicono dalla Sampdoria.