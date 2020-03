Non hanno mentito a chi li ha fermati per chiedere come mai si trovassero in strada nonostante il divieto imposto dal decreto “Io resto a casa”. Fuori dalle loro abitazioni in piena emergenza Coronavirus. «Stiamo solo cercando della droga», hanno ammesso i due quarantenni, denunciati a Torino dalla Guardia di Finanza per inosservanza del provvedimento.

I due uomini, già conosciuti dalle forze dell’ordine, erano stati notati in una strada di Barriera di Milano. Con loro c’era con una terza persona, che però è fuggita appena ha visto gli agenti, mentre loro, come detto, hanno spiegato che erano scesi da casa per acquistare della droga. In possesso di uno dei due un coltello a serramanico che gli è costato un’altra denuncia.