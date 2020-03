La Regione Piemonte assumerà medici e specializzandi per far fronte alla situazione Coronavirus e l’aumento di contagi. Si parla di centinaia di persone in più da assumere nei prossimi giorni.

«Da oggi cominceremo con le assunzioni, sia di medici che di specializzandi» – spiega l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi.

«Al momento abbiamo 144 casi positivi al test e di questi 34 sono ricoverati in rianimazione – aggiunge Icardi – Non tutti i casi positivi sono stati validati dall’Istituto superiore di sanità che al momento è in difficoltà. Probabilmente non ci sara’ piu’ la convalida e verremo autorizzati a dichiarare la positività dei pazienti».