Nuovo flash mob dai balconi di Torino. L’appuntamento era alle 21 e tutti i partecipanti erano invitati a spegnere le luci e accendere solo quelle di una candela o di una torcia. Un altro momento di condivisione per dirsi a distanza che andrà tutto bene.

L’appello era girato nelle chat di whatsapp invitando tutti ad accendere una lucina per far vedere anche dall’alto l’Italia illuminata.

Anche questa volta, come le precedenti iniziative, Torino ha risposta all’invito e dai palazzi in tanti si sono affacciati con cellulare alla mano per fare luce. Ed è risuonato anche qualche coro di canzoni, tra cui “Il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano e “Azzurro” di Adriano Celentano, oltre a pentole battute, applausi e gente che ballava dai balconi.