In questi terribili giorni di emergenza Coronavirus l’Italia, nonostante le divisioni che contraddistinguono la nostra nazione, si sta scoprendo un Paese unito. Piccole storie che diventano grandi, esempi di buon vicinato, quello in cui ci si aiuta soprattutto se ad averne bisogno sono le persone anziane o sole. Piccoli gesti che diventano enormi, come far la spesa per chi invece non può uscire perchè gli è stato sconsigliato dalle norme legate all’emergenza.

Se da un lato catene di supermercati per acquisti online vengono incontro alle persone non facendo pagare le spese di consegna agli over 65, anche il Partito Democratico di Torino, come spiega il segretario metropolitano Mimmo Carretta propone un’iniziativa già sperimentata a Milano, sempre dai Dem e dai suoi giovani.

Dice Carretta: «La situazione che ci troviamo ad affrontare a Torino, in Piemonte e in tutto il Paese è certamente complessa e la solidarietà, in momenti come questo, gioca un ruolo fondamentale.

È necessario tendere una mano, mettersi a disposizione di chi ha bisogno ed essere solidali tra generazioni: in una parola, dobbiamo fare squadra! Le persone più anziane e fragili sono quelle maggiormente esposte al Coronavirus, e per questo tenute a stare a casa, con moltissime complicazioni quotidiane: anche dei piccoli gesti, come ad esempio fare la spesa, comprare i farmaci o curare gli animali domestici, possono fare la differenza!».

Ecco come aderire all’iniziativa #miprendocuradelmiovicino: basta scaricare il modulo, stamparlo e appenderlo nel proprio condominio lasciando i propri contatti, così come potranno fare gli altri.

«Nelle difficoltà una comunità si misura dalla condizione degli ultimi, dei più soli e noi non vogliamo lasciare indietro nessuno» conclude Carretta.