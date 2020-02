Sospese le attività allo stabilimento produttivo di Nichelino, in provincia di Torino, dell’Italdesign, azienda dell’automotive del gruppo Volkswagen. Qui un impiegato, residente a Cumiana, è risultato positivo al Coronavirus. Per questo si è deciso di chiudere, «in via del tutto precauzionale, gli stabilimenti italiani, compresa la sede principale di Moncalieri a partire da oggi».

«Stiamo cercando di identificare tutte le persone che sono entrate in contatto con il collega negli scorsi giorni – spiegano in un comunicato i vertici dell’azienda -. La salute delle nostre persone e la protezione della popolazione sono la nostra principale priorità. Per questo stiamo monitorando attentamente la situazione e siamo in contatto con le autorità per gestire la situazione”, la dichiarazione del management di Italdesign».

«L’uomo è stato ricoverato insieme con la moglie sabato perché risultati positivi al test. Avrebbero avuto contatti con alcuni dei contagiati del Lodigiano. In giornata si capirà se analoghi provvedimenti verranno presi dall’azienda di Bruino dove lavora la donna».