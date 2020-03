E’ stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno la nuova versione del modulo di autocertificazione da compilare in presenza delle Forze dell’Ordine da parte di chi si muove da casa nei giorni di validità del decreto ministeriale del 9 marzo #IoRestoACasa per evitare il diffondersi del Coronavirus.

Il modulo prevede solo quattro casistiche da indicare per chi si sposta dalla propria abitazione:

comprovate esigenze lavorative

ragioni di salute

situazioni di necessità

rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza

Nel nuovo foglio si dovrà anche dichiarare di non essere in quarantena e di essere a conoscenza delle misure del decreto per la limitazione del contagio da Covid 19. Nel foglio si ricorda inoltre cosa si rischia in caso di dichiarazione non vera a pubblico ufficiale: reclusione da 1 a 3 anni, come da articolo 495 del codice penale. Oltre alla multa.

E’ bene tenere sempre con se il modulo, da compilarsi però solo di fronte agli agenti in caso si venga fermati durante qualunque spostamento da casa, sia in macchina che a piedi che sui mezzi pubblici.

PER SCARICARE IL MODULO CLICCA QUI