La Regione Piemonte ha attivato un numero verde specifico per dare informazioni sull’emergenza Coronavirus: 800 192020. Ma non è l’unica novità. Infatti dopo sette giorni potrebbero essere prorogate, le misure restrittive in vigore per contenere il contagio.

La decisione potrebbe arrivare venerdì, dal presidente della Regione, Alberto Cirio, d’intesa col governo e le altre Regioni.

È l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, ad annunciarlo: «In Piemonte i casi negli ultimi due giorni non sono aumentati. Tutti coloro che sono stati posti sotto osservazione sono risultati negativi. Ma dobbiamo prendere atto della situazione del Nord Italia: la Lombardia, con la quale confiniamo si trova in una posizione un po’ diversa. A mio avviso, quindi, le misure restrittive dovranno essere prorogate ancora per un po’. Decideremo venerdi’, d’intesa col ministero e con le altre Regioni».

Dunque un’altra settimana con le scuole chiuse e con gli altri punti dell’ordinanza che resterebbero in vigore.