Lo annuncia lui stesso in una nota stampa. Anche il governatore del Piemonte Alberto Cirio è positivo al Coronavirus. “Le sue condizioni di salute sono buone e ha già attivato tutte le procedure previste per le verifiche e la messa in sicurezza delle persone a lui più vicine, a cominciare dalla Giunta, lo staff e i colleghi, le persone con cui è stato a contatto di recente e naturalmente la sua famiglia” annuncia il comunicato.

“Il presidente ha già predisposto tutto il necessario affinché l’attività della Regione Piemonte in un momento più che mai difficile possa procedere senza ostacoli” spiega ancora la nota in cui si precisa che Cirio proseguirà a lavorare per affrontare l’emergenza.

“Lo farà inevitabilmente a distanza, ma in costante collegamenti e garantendo al Piemonte, ai Piemontesi e all’Italia il suo massimo supporto”. “Questa, come sapete, è una giornata molto complessa anche alla luce del nuovo decreto approvato nella notte dal Governo che irrigidisce le misure di contenimento su tutto il territorio nazionale e in particolare in cinque province del Piemonte: Alessandria, Asti, Novara, Vercelli e Vco“.