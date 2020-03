Un dipendente del centro Amazon di Torrazza Piemonte, in provincia di Torino, è risultato positivo al Coronavirus. Il contagio è stato confermato dall’Asl To4 che ha avvertito l’azienda. Una serie di misure sono state prese nello stabilimento in cui lavorano mille persone.

«I lavoratori che sono venuti in contatto “per 15 minuti consecutivi” con la persona risultata positiva sono stati messi in quarantena fiduciaria a casa – specificano da Amazon – Su richiesta dell’Asl sono stati seguiti tutti i protocolli, disponendo la quarantena. È stata sanificata l’area e sono stati aumentati i protocolli di pulizia e igiene. Il centro di distribuzione è regolarmente aperto e non si sono registrate ripercussioni nelle spedizioni»