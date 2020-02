Dopo la scoperta di un caso di Coronavirus a Torino, la sindaca del capoluogo Chiara Appendino spiega sul suo profilo Facebook: «Siamo riuniti da oggi pomeriggio perché a Torino c’è un caso accertato, un uomo di 40 anni: sia lui sia i suoi familiari sia il personale medico coinvolto sono sotto stretta osservazione».

Appendino che ha partecipato all’incontro promosso da Prefettura e Regione Piemonte nella sede regionale della Protezione civile. «È importante dire che per un caso accertato oggi, ci sono moltissimi controlli che vengono fatti già da settimane che hanno dato risultati negativi: l’attenzione di tutte le istituzioni è massima – aggiunge la sindaca – intorno alle ore 18 ci riuniremo con Comitato Operativo nazionale e potremo dare maggiori indicazioni. Nel frattempo, rimangono validi i consigli diffusi dalla Regione Piemonte in caso di influenza: chiamare il 1500 o il 118 e non recarsi al Pronto Soccorso», raccomanda Appendino.