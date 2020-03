Salgono a 13 i decessi legati al Covid-19 in Piemonte. E si registra il primo morto a Torino: si tratta di un uomo 76 enne già ricoverato al San Giovanni Bosco per patologie pregresse è risultato positivo al Coronavirus.

Nella notte due decessi si sono registrati anche in provincia di Vercelli, un uomo di 81 anni e uno di 50 entrambi ricoverati e con varie patologie e bisognosi di respirazione assistita.

Mentre è morta anche una donna di 72 anni residente a Settimo torinese, ma ricoverata a Chivasso.

Al momento sono 50 le persone ricoverate in terapia intensiva in Piemonte.