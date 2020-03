Primo morto in Piemonte positivo al Coronavirus. Si tratta di un uomo di 80 anni che era ricoverato nell’ospedale di Tortona, nell’Alessandrino. L’anziano, positivo al test sul Coronavirus, soffriva di numerose patologie ed era cardiopatico.

Restano 81 i casi risultati positivi in Piemonte: 41 in provincia di Asti, 15 nell’Alessandrino, 11 in provincia di Torino, 5 nel Verbano Cusio Ossola, 3 in provincia di Novara e 3 nel Vercellese. Tra gli 81 positivi rientrano anche 3 casi di pazienti provenienti da altre regioni, trattati in Piemonte. Lo comunica una nota della Regione Piemonte. Venticinque persone sono tuttora ricoverate in ospedale. Di questi, 19 sono ospitati in reparti di malattie infettive: 6 ad Asti, 4 a Novara, 5 all’Amedeo di Savoia di Torino, 2 ad Alessandria, 2 a Vercelli. Altri 13 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. Finora sono 514 i tamponi eseguiti in Piemonte, 407 dei quali risultati negativi.