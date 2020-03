Salgono a 29 i decessi e 689 i contagi da Coronavirus in Piemonte. Oggi pomeriggio altri quattro decessi. Si tratta di un torinese di 80 anni, deceduto a Ciriè, di una donna 81enne del Vercellese, deceduta all’ospedale Maggiore di Novara, di un 83enne vercellese deceduto a Vercelli e di un uomo di 68 anni del torinese, deceduto all’ospedale Martini di Torino.

Tra i 689 contagiati, sono 107 le persone ricoverate in terapia intensiva, 452 in altri reparti e 103 in isolamento domiciliare.