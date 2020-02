A Torino sciacalli che usano la paura del contagio Coronavirus per truffare e derubare. Nel quartiere di Pozzo Strada un 79enne è stato raggirato così, da due truffatori che si sono finti infermieri in servizio per l’emergenza e gli hanno rubato gioielli e altri beni personali per un valore di sei mila euro.

L’anziana vittima stava tornando a casa quando è stata avvicinata da due uomini, vestiti con una tuta bianca e un cappuccio, che gli hanno spiegato di dover disinfettare l’appartamento perché il suo vicino era stato ricoverato in ospedale in quanto contagiato dll Coronavirus.

Entrati nell’appartamento hanno detto che i gioielli si sarebbero rovinati con il gas che avrebbero utilizzato per l’operazione di disinfestazione e gli hanno chiesto di metterli sotto il materasso.

Dopodiché hanno distratto luomo e la moglie, una donna di 76 anni, e sono scappati con la busta contenente i gioielli.