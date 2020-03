Il Coronavirus in Piemonte fa una sesta vittima. Si tratta di un uomo di 75 anni deceduto all’ospedale di Alessandria dove era ricoverato nel reparto di malattie infettive con un quadro clinico pregresso definito dai medici fortemente compromesso e risultato positivo al Covid-19. L’uomo è morto per arresto cardio-respiratorio.

Intanto nel giorno in cui la maggior parte del Piemonte è diventata zona rossa in base al decreto del Governo aumentano in modo esponenziale le chiamate al numero verde della Regione Piemonte: dal una media di 700 al giorno a 3800 ricevute ieri, da parte di tante persone che chiedevano anche informazioni in merito alle disposizione del governo. Per questo l’Unità di crisi della Regione precisa che il numero verde sanitario 800 19 20 20 serve solo per emergenze sanitarie nel caso si abbia il dubbio ci aver contratto il virus, mentre gli operatori non potranno dare nessuna informazioni sulle regole della zona rossa.