Gli effetti del Coronavirus a Torino si fanno sentire anche sul commercio e sulle imprese. Per questo la capogruppo del Movimento 5 Stelle Valentina Sganga ha depositato un Ordine del Giorno che verrà votato lunedì in Consiglio comunale per chiedere al governo di varare misure di sostegno alla categorie economiche più danneggiate da questa emergenza.

«La salute dei cittadini viene prima di tutto, ma il compito dello Stato è anche tutelare i lavoratori» spiega Sganga che riporta i numeri diffusi in questi giorni da Ascom e Confcommercio: «Discoteche chiuse con perdite del 100%. Nonostante non ci sia nessuna misura restrittiva che li interessi abbiamo cali del 50% nei ristoranti e meno 30% anche per i bar. Più che dimezzate anche vendite del commercio ambulante (dal 50 all’80%), delle strutture ricettive (-70%) e dei settori extra alimentari come quello dell’abbigliamento (-50%) e degli impianti sportivi (-80%). Sono i numeri di un’emergenza e non basta chiudere gli occhi e aspettare che sia tutto finito. Bisogna agire ora».