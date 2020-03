Fino a fine dell’emergenza Coronavirus a Torino è stato sospeso l’avvio della raccolta differenziata porta a porta nelle zone della città in cui non c’era ancora. Nessuno cambiamento invece per quanto riguarda la raccolta rifiuti da parte di Amiat, che prosegue comunque con regolarità la raccolta differenziata porta a porta dove il servizio è già attivo.

Fanno sapere da Palazzo Civico «La Città di Torino e le aziende multiutility che garantiscono la fornitura delle principali utenze domestiche monitorano costantemente l’erogazione dei servizi. Qualche cambiamento avverrà per la raccolta dei rifiuti. Amiat Spa prosegue con regolarità la raccolta differenziata porta a porta là dove il servizio è già attivo; in caso di necessità potrebbe essere privilegiata la raccolta delle frazioni di organico e di indifferenziato con eventuale rallentamento per le altre frazioni».

«È invece sospeso fino a fine emergenza l’avvio delle nuove aree di raccolta del porta a porta già programmato. Chiediamo ai cittadini la massima collaborazione nel conferimento dei rifiuti, collaborazione che finora non è mai mancata e che non deve diminuire in questo frangente di comune difficoltà», concludono da Palazzo Civico.