Il Cosiglio comunale di oggi, nonostante le rigide norme per non aumentare i contagi da Coronavirus, è stato aperto al pubblico e ai giornalisti, i quali però hanno dovuto, prima di entrare, igienizzarsi le mani tramite un apposito erogatore messo per l’occasione. Tutt’altra situazione invece per il Consiglio regionale previsto per domani, il quale si effettuerà a porte chiuse, quindi nessuno ammesso, ne giornalisti ne pubblico.