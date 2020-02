Una delle nuove misure adottate dall’arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia, per limitare le infezioni da Coronavirus e in aggiornamento alle disposizioni date dal Ministero della Salute e la regione Piemonte vede sospesi, fino a sabato 29 febbraio, tutti gli esercizi di culto, che comprendono sia le messe canoniche, sia le messe in suffragio per i funerali, ai quali si potrà partecipare in numero ristretto e prevedendo una benedizione alla salma presso il cimitero.

«In seguito alla precisazione della Regione» spiega l’arcivescovo «Circa le manifestazioni religiose, sono sospese tutte le celebrazioni religiose, compresa la S. Messa con concorso di popolo, fino a sabato 29 febbraio compreso. La celebrazione del mercoledì delle Ceneri è sospesa, quanto ai funerali, l’indicazione è di prevedere una benedizione data alla salma presso il cimitero alla presenza dei parenti, mentre la messa in suffragio dovrà essere celebrata in una data da stabilire».