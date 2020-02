Nell’urgenza che sta investendo il Piemonte, la Regione ha deciso di emanare un avviso per confermare e ribadire gli unici numeri di telefono da contattare in caso di sospetta infezione da Coronavirus. Pare infatti che circolino sul territorio numeri di telefono errati. La regione Piemonte chiede anche la collaborazione al fine di evitare di far circolare notizie senza fondamento.

Di seguito l’avviso integrale promulgato:

+++ATTENZIONE Stanno circolando info errate: si ribadisce che l’800 333 444 è l’UNICO NUMERO VERDE della Regione Piemonte attivo e autorizzato a ricevere segnalazioni di cittadini che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori. Per informazioni o chiarimenti è possibile inoltre scrivere una email all’indirizzo 800333444@regione.piemonte.it Non esistono altri numeri verdi ufficiali a disposizione dei cittadini piemontesi. Si chiede cortesemente la collaborazione di tutti affinché non vengano diffuse notizie senza fondamento. Grazie per il prezioso supporto.