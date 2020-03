A Torino si registrano i primi contagi tra i dipendenti di Gtt, l’azienda del trasporto locale torinese. Si tratta di tre dipendenti, due autisti, che sono risultati positivi al tampone Covid-19.

I tre attualmente non sono in servizio e sono assenti dall’azienda da almeno cinque giorni.

Il Gruppo Torinese Trasporti fa sapere che «non ha ancora ricevuto richiesta di assumere provvedimenti dal Servizio di Igiene Pubblica della Città di Torino – si legge nella nota – ed è a disposizione dell’autorità sanitaria per una totale collaborazione e per attuare eventuali provvedimenti che dovessero essere richiesti, in aggiunta a quelli già in corso per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro».

Nei giorni scorsi anche un dipendente della Ca.Nova, l’azienda di autotrasporti che gestisce le linee extraurbane del trasporto pubblico locale torinese, è risultato positivo al coronavirus. L’uomo, che è ricoverato in rianimazione. Non era in servizio dallo scorso 4 marzo.