Lo storico ristorante cinese Zhen Bao, in via Giuseppe Lagrange 22 a Torino, ha abbassato la propria serranda. Non sicuramente per la sua cucina ma, come si legge nel cartello appeso dai proprietari, sia per l’emergenza da Coronavirus sia per le misure cautelative imposte dalla regione Piemonte che hanno ridotto la mole di lavoro a cui il ristorante era abituata. L’attività quindi sarà sospesa fino al 5 marzo, salvo fatto per proroghe delle norme. Così come Zhen Bao, molti ristoranti cinesi del capoluogo torinese hanno riscontrato una drastica diminuzione delle presenze, infatti parecchi oggi si trovano nella stessa situazione.

“Cari clienti – si legge – Viste le misure cautelative della Regione Piemonte che ha emanato in questo delicato periodo, e soprattutto per il calo di lavoro riscontrato in buona parte del territorio, il ristorante, in merito alla situazione attuale, ha deciso di sospendere l’attività (salvo nuovi aggiornamenti)”.