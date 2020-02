In previsione del consiglio comunale di oggi pomeriggio, i consiglieri comunali dell’opposizione : Federica Scanderebech, Marina Pollicino e Aldo Curatella chiedono in una nota la sospensione delle attività consiliari a fronte dell’emergenza per Coronavirus che Torino si sta apprestando a fronteggiare: «Riteniamo non opportuno affrontare qualsiasi altro tema riguardante la città. Per questo motivo riteniamo doveroso il rinvio della trattazione di ogni atto che ci vede richiedenti o firmatari. Riteniamo prioritario che la sindaca comunichi in aula i provvedimenti che l’amministrazione sta adottando per fronteggiare il contagio del Coronavirus – continua la nota – La sindaca si è detta favorevole nel dare comunicazioni in consiglio. Comunicheremo la nostra volontà ai capigruppo, provando a sensibilizzare anche i colleghi».