Dopo la buona notizia di ieri, in cui la coppia di Cumiana era risultata come falso positivo e quindi riportava a un solo caso di contagiato in Piemonte, oggi a Portacomaro in provincia di Asti, un’anziana signora è risultata positiva al tampone per il Coronavirus. La signora era appena rientrata da un soggiorno in Liguria, ad Alassio, dove al momento sono stati riscontrati 16 casi di infezione, al suo rientro è stata sottoposta , con altri 25 anziani, al protocollo previsto. Risultata positiva, è stata ricoverata all’ospedale Cardinal Massaia di Asti.

«Un caso di positività al Coronavirus sarebbe stato riscontrato ad Asti», è quanto afferma il sindaco del capoluogo di provincia, Maurizio Rasero, «Ma non ci sono pericoli di contagio».