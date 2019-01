Sarà il presidente della Corte dei Conti Angelo Buscema a presiedere la seduta della Sezione regionale di Controllo per il Piemonte, che si terrà il 22 gennaio 2019 alle 10, a Torino nella sede in via Bertola 28, per deliberare sull’esame della relazione sul rendiconto 2017 del Comune di Torino.

Al termine della seduta, alle 12, il presidente Buscema, insieme ai presidenti di sezione Maria Teresa Polito (Controllo) e Cinthia Pinotti (Giurisdizionale), al procuratore regionale Giancarlo Astegiano, al segretario generale Franco Massi e al capo di gabinetto Mauro Orefice, incontrerà, si legge in una nota, “le autorità presenti nella Sala Polifunzionale situata al piano terra dell’edificio”.