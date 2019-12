Raramente in Sala Rossa la maggioranza M5S e le opposizione sono andate d’accordo. A metterle tutte sulla stessa riga ci è riuscita la staffista Cristina Seymandi e il Tavolo di Progettazione civica da lei capitanato, che ha pensato bene di organizzare un mercato settimanale in Borgata Villaretto.

In barba alle procedure ufficiali e al regolamento: infatti il mercato, nella formula itinerante per cui si può esporre la merce per solo un’ora, non ha richiesto l’iter di autorizzazioni previsto dal regolamento comunale. Tanto che gli ufficio Commercio della Città non ne sapevano nulla e anche i civici sarebbero stati avvisati all’ultimo.

Abbastanza per far si che le opposizioni chiedessero spiegazioni in aula, ottenendo quelle sommarie dell’assessore Antonino Iaria, per altro delegato all’Urbanistica e non al commercio.

«Tutte le forze di opposizione sono convinte che i cittadini del Villaretto abbiano bisogno di un punto per far la spesa ma nel rispetto delle regole – precisa il capogruppo dei Moderati Silvio Magliano – sarebbe bastato attenersi al regolamento, con una procedura certo più difficile e più complessa, lavorando, senza usare escamotage».

Magliano poi prosegue: «Con i tavoli di progettazione avete creato un mostro giuridico. I tavoli di progettazione civica superano regolarmente quello che la Città può fare e state insegnando alla gente che, attraverso questa modalità, si possono eludere le regole. Cercheremo di capire in Controllo di gestione come sta lavorando chi gestisce i tavoli di progettazione, perché non è più accettabile che non si rispetti il codice etico che tutti i dipendenti pubblici, anche se in staff, devono rispettare».

Ma come detto critiche alla staffista, in forza all’assessore all’ambiente Unia, arrivano anche dalla maggioranza M5S con il presidente della commissione Commercio Andrea Russi che bacchetta la Seymandi: «Non sono contrario ad un mercato al Villaretto ed è evidente che sia necessario discuterne con l’assessorato al Commercio che ha compiti e competenze tecniche e politiche. I comitati si sono rivolti all’assessore all’Urbanistica, Iaria, ma qui si parla di questioni legate al commercio e laria avrebbe dovuto coinvolgere il suo collega con delega al Commercio, anziché il tavolo di progettazione civica. Quando si chiamano a risolvere problemi organismi incompetenti e inadeguati su alcuni temi, anziché dare risposte ai cittadini, si creano soltanto problemi. La gestione di questa vicenda è stata inqualificabile, e ha creato problemi anche al mercato della Falchera, da dove sono andati via degli operatori. Cosa accadrebbe se altri ambulanti decidessero di fare una cosa analoga in altre zone della città? Avremmo mercati autogestiti indipendenti dalle normative?».

Per il capogruppo Pd Stefano Lo Russo: «Questa Giunta, a partire della Sindaca, ha sempre avuto problemi con gli staffisti, e non ci scandalizziamo se un’altra staffista adotta procedure “naif”, con il proposito di delegittimare il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle. Speriamo che questa vicenda serva a dare maggior rigore e a garantire un rispetto maggiore delle regole da parte dell’intera macchina amministrativa. Questi comportamenti avvengono perché la politica non li stigmatizza, anzi li incoraggia. Iaria, da assessore all’Urbanistica, non solo tollera questo percorso, ma se lo intesta. Ci sia un minimo di senso delle istituzioni perché temiamo che tali meccanismi producano una rincorsa a mettersi in luce con una azione amministrazione al limite delle regole. L’episodio induca ad alzare l’asticella della legalità».