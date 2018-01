A Kate Crehan e Alessandro Carlucci la quarta edizione del Premio Sormani per lo studio del pensiero gramsciano

Sarà consegnato il 22 gennaio, giorno del compleanno di Antonio Gramsci, il premio Soriani a Kate Crehan e Alessandro Carlucci. Un segno l’interesse della Fondazione Istituto piemontese A. Gramsci per opere che affrontino il pensiero gramsciano da punti di vista se non del tutto inediti per l’Italia, di sicuro minoritari.

Ovvero, slegandolo dalle vicende storiche e politiche di quegli anni, complessi e oscuri per il Pci italiano nella clandestinità, durante la persecuzione fascista e mentre in Unione Sovietica si compiva il dramma della presa del potere di Stalin. Questo condizionamento tende a mettere in secondo piano la ricchezza e la complessità del pensiero gramsciano che si sviluppa su temi che si elevano al di sopra della situazione contingente entro cui era inchiodato. Opinione comune è che il marxismo in Gramsci ha una sua originalità e specificità che rendono così internazionalmente noto e rilevante il suo pensiero, che continua ad essere studiato e diffuso anche dopo la caduta dei regimi comunisti in Europa. Da qui l’interesse che la giuria internazionale del Premio Sormani ha rivolto ai due autori premiati.

Il libro di Alessandro Carlucci “Gramsci and languages” affronta attraverso la sua analisi questa specificità del marxismo gramsciano e del suo pensiero politico e ne offre una spiegazione andando alla ricerca della sua origine proprio riferendosi all’ interesse di Gramsci, mai venuto meno, per i temi legati al linguaggio, alla cultura del popolo, al tema delle differenze e dell’unificazione delle culture minoritarie attraverso un linguaggio comune.

Kate Crehan invece studia e propone nuove modi per comprendere le varie forme in cui le diseguaglianze si possono presentare: diseguaglianze di genere, “razza”, orientamento sessuale, religione. Partendo dalla descrizione dei temi affrontati da Gramsci nei Quaderni del Carcere si sofferma in particolare sulle nozioni di subalternità, lavoro intellettuale, senso comune, mettendoli in relazione con il pensiero di altri importanti autori successivi a Gramsci e al pensiero portato avanti da movimenti contemporanei, come “Occupy Wall Street” da un lato e il “Tea party” dall’altro per giungere a teorizzare una relazione complessa ma stretta tra l’esperienza dell’ineguaglianza, dello sfruttamento e dell’oppressione e la costruzione di una narrazione politica nuova e originale di questa condizione.