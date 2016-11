Al Campus Einaudi convegno sui cambiamenti climatici

di Moreno D’Angelo

Promosso dalla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte il 2 dicembre avrà luogo alle ore 9 presso il Campus Einaudi il convegno “Azioni locali e partecipate per l’adeguamento al cambiamento climatico”.

L’evento fa parte delle iniziative, coordinate dal Ministero dell’Ambiente, nell’ambito del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume. Anche in questo confronto viene sottolineata l’importanza di una modalità di gestione partecipata delle politiche sulle acque a livello di bacino idrografico, a cui partecipano attori pubblici e privati, per arrivare ad un coordinamento di iniziative e decisioni. Il clima è cambiato e non si arresta il processo di costante aumento delle temperature. Anche nella nostra penisola sono diventate ordinarie forti precipitazioni di tipo tropicale e periodi di siccità. Con fenomeni atmosferici di tipo tropicale che comportano gravi danni e disagi.

Per affrontare le complesse problematiche climatiche sono diversi i grandi accordi internazionali che vengono sottoscritti dagli Stati nazionali ma, nonostante tanti bei propositi, per raggiungere risultati concreti nelle politiche sul clima risulta fondamentale l’azione delle amministrazioni a livello locale ed il coinvolgimento responsabile dei cittadini.

Non a caso l’incontro in programma al Campus sarà centrato sulle azioni che possono essere avviate, a livello locale, per affrontare mitigazione e adattamento al cambiamento climatico in modo coordinato e partecipato tra municipalità e portatori di interesse, con interventi di tecnici ed esperti di enti locali, Università e Ministero.