All’aeroporto di Caselle va in scena la Bohème del Teatro Regio

di Bernardo Basilici Menini

Come già successo per le grandi stazioni ferroviarie di tutta Italia, anche all’aeroporto di Caselle arriva un pianoforte, a mezza coda, a disposizione dei passeggeri e la sua inaugurazione è l’occasione per un grande spettacolo.

Un concerto dei musicisti del Teatro Regio, alle 17:00 di oggi, darà il benvenuto allo strumento, posizionato nell’area partenze, dopo i chek point della sicurezza. L’orchestra suonerà la Bohème di Puccini: un’iniziativa preludio dell’apertura della stagione lirica che inizierà il prossimo 12 ottobre. Allo spettacolo parteciperanno il soprano Erika Grimaldi, il tenore Iván Ayón Rivas, Stefano Vagnarelli al violino, Relja Lukic al violoncello e Giulio Laguzzi al pianoforte.

«L’iniziativa rinsalda la partnership tra SAGAT e Teatro Regio – dicono dall’aeroporto- ed è il preludio di ulteriori collaborazioni a sfondo musicale e sorprese che intratterranno i passeggeri durante le festività natalizie.»