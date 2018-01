Anche il consigliere Roberto Rosso (e consorte) corre per un posto in Parlamento

di Andrea Doi

Dopo Osvaldo Napoli per Forza Italia un altro consigliere comunale di Torino corre per il Parlamento. Roberto Rosso, capogruppo di Direzione Italia in Sala Rossa, è secondo nella lista plurinominale Camera 2 del Piemonte 1, provincia di Torino, preceduto solo dalla moglie Roberta Cornaglia per “Noi con l’Italia-Udc”. Il consigliere fittiano è anche capolista nella lista plurinominale Camera 1 per Piemonte 1.

Nelle altre liste per la Camera spiccano i nomi di Giovanni Barosini, assessore ai Lavori pubblici di Alessandria e Elisa Rigaudo, campionessa olimpica nella 20 km di marcia a Pechino 2008.

Per il Senato capolista delle due liste plurinominali sono Alesandro Cherio, ex presidente dei costruttori torinesi, e Rosalba La Faudi, segretaria regionale Confsal. Altri nomi sono Cristina Gambin, Daniele Galli e Franca Biglio, dell’associazione nazionale piccoli comune d’Italia. Per i collegi uninominali spicca l’ex ministro Enrico Costa nel collegio di Alba-Mondovì.