Aperto il cancello futurista in via Lagrange. Omaggio di Ferrero a Depero

di Moreno D’Angelo

E’ stato oggi inaugurato, in un palazzo restaurato del gruppo Building in via Lagrange 12, l’installazione di un cancello “futurista” opera dell’artista Richi Ferrero. La grande cancellata è caratterizzata da “motociclisti in movimento”. Un stile – spiega Ferrero – che si armonizza con lo stile razionalista (in sintonia con futurismo e dadaismo) del caseggiato, mentre le moto fanno riferimento alla funzione di cancello di un garage.(che funziona regolarmente). Un’opera che rappresenta un omaggio al maestro del futurismo Fortunato Depero, firmatario del manifesto dell’aeropittura.

«L’opera – spiega Piero Boffa, presidente del Gruppo Building – conferma la vocazione per l’arte pubblica del nostro gruppo». Il cancello futurista è il frutto di una consolidata collaborazione tra Ferrero e il mecenatico gruppo che «investe nella cultura e nella creatività per mettere in condivisione i patrimoni storici che recuperiamo per restituirli alla città evitando di trasformarli in torri d’avorio», conclude Boffa.

Una formula di successo che sta realmente arricchendo in modo originale il patrimonio artistico e il fascino della capitale sabauda a disposizione di tutti.