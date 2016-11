Arriva l’esercito all’Ex Moi, Ricca: “Soddisfatto. Il governo ha commissariato la giunta Appendino”

di M.D.A

Per Fabrizio Ricca, capogruppo della Lega Nord in Comune a Torino l’arrivo dei militari alle palazzine Ex Moi è un messaggio chiaro: il governo ha commissariato la giunta Appendino.

Saranno 150 i soldati che presidieranno le palazzine di quello che un tempo era il Villaggio Olimpico occupate abusivamente da 1300 migranti, dopo le proteste dei residenti per l’aumento di criminalità nel quartiere: «L’arrivo di 150 militari alle palazzine dell’Ex Villaggio Olimpico e l’attivazione da parte del Viminale di un piano per risolvere l’emergenza è quello che abbiamo chiesto fin da subito per risolvere il problema», spiega Ricca.

«È anche però l’ufficialità del commissariamento della giunta Appendino sulla questione e la certificazione dell’incapacità a risolvere la situazione da parte dell’amministrazione cittadina. Ora mi aspetto che tutti i residenti delle palazzine che sono stati censiti da altre regioni tornino li così da iniziare ad alleggerire le presenze. Spero che per la primavera su quella zona buia di Torino possa tornare la luce», conclude il capogruppo della Lega.