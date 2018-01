Artesio lascia la vicepresidenza della Commissione Legalità: “Le dimissioni non sono un abbandono. Ho troppi incarichi”

di Moreno D’Angelo

«Non è un abbandono in quanto come Consigliere comunale ne faccio sempre parte». Con queste parole Eleonora Artesio, consigliera comunale di Torino in Comune ha commentato le sue dimissioni da vice presidente della Commissione Legalità. «Le dimissioni – precisa la Artesio – non comportano un mio disimpegno ma è evidente che il ruolo di vice presidente prevede un carico notevole perché bisogna lavorare anche nella programmazione della Commissione stessa. E poi come unica componente del gruppo consiliare ho impegni molteplici e in questo modo ho potuto redistribuire il mio tempo».

La Commissione Speciale Legalità è stata istituita il 3 ottobre 2016, con consenso dell’intero Consiglio comunale, alla presidenza Carlotta Tevere.