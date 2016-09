“Assegnate le case”: occupati gli uffici dell’Atc di corso Dante

di Bernardo Basilici Menini

Tre nuclei familiari delle case popolari di corso Grosseto, con l’appoggio dello Sportello per la casa e il comitato Vallete-Lucerto-Madonna di Campagna, hanno occupato i locali dell’Atc, Azienda territoriale della casa, di corso Dante 14.

Le rivendicazioni riguardano la richiesta di migliori condizioni di vita negli appartamenti e l’assegnazione delle case vuote. Tra gli slogan e gli striscioni “di Atc non ne possiamo più-ne non cambia niente non paghiamo più”.