Asti, fumata nera per il candidato Pd

di A.D.

Non sono servite le segreterie regionali e provinciali del Partito Democratico, riunite ieri sera a Torino, per capire cosa accadrà per le prossime amministrative ad Asti, dopo che Fabrizio Brignolo ha deciso di non presentarsi per il secondo mandato da sindaco. Tra i nomi che circolano da alcuni giorni c’è anche quello della consigliera regionale Angela Motta e quello di Michele Miravalle, 30 anni anche lui di Asti Ma per ora, come ha commentato Angela Motta, «la fumata è nera».

«Sono al servizio del partito e non mi tirerei indietro, ma voglio ancora pensarci», ha aggiunto Motta. Tra i possibili candidati ci sono anche due assessori della giunta Brignolo. Si tratta dell’assessore ai Servizi sociali Pietro Vercelli e l’assessore ai Lavori pubblici Alberto Ghigo.

Anche i Moderati avevano presentato tre nomi. l’assessore al Turismo e presidente del Consorzio operatori Turistici Asti e Monferrato Andrea Cerrato, il coordinatore cittadino dei Moderati e consigliere comunale di maggioranza Raffaele Giugliano, e l’imprenditore già candidato alle amministrative di Torino, Gabriele Andretta.