Black Friday GTT: si ferma un bus e i passeggeri spingono

di Michele Paolino

Black Friday anche per i trasporti pubblici a Torino. La fotografia che pubblichiamo è l’immagine e la sintesi di com’è oggi la situazione in cui versa Gtt.

Un autobus della linea 63 in panne, in corso re Umberto angolo corso Vittorio Emanuele II e i passeggeri che decidono di scendere e spingere per aiutare l’autista e un accorrente addetto alla Metropolitana a liberare l’incrocio per non bloccare il traffico e “parcheggiare” in qualche modo il mezzo, fermo per un guasto al motore probabilmente, in attesa dei soccorsi.

Succede proprio nel giorno in cui l’assemblea dei soci, riunita per votare il bilancio di esercizio 2016 e il piano industriale, non ha espresso il suo voto e la seduta appena aperta è stata subito sospesa. Una fumata nera, quella dell’assemblea, che si aggiunge a quelle che i cittadini torinesi sono sempre più abituati a vedere stagliarsi dagli automezzi in fiamme o in avaria, come è capitato più volte negli ultimi mesi.

Se non si trovano le risorse, se non si approva in fretta un serio piano industriale, se non si predispone un progetto di manutenzione e di rinnovamento del parco mezzi di Gtt, l’unico tramonto che rimarrà negli occhi dei torinesi rischia di essere quello di un efficiente servizio di trasporto pubblico.