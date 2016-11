Blitz all’Asilo occupato: quattro arresti

Operazione di polizia nell’Asilo di via Alessandria a Torino, occupato da anni da un gruppo di anarchici. Gli agenti della Digos hanno arrestato quattro persone e sottoposto a divieto di dimora altre nove per aver partecipato al picchetto antisfratto del 2 maggio scorso in via Baltea.

In quell’occasione un gruppo di anarchici avrebbe tentato di bloccare l’esecuzione del provvedimento con intimidazioni all’ufficiale giudiziario. L’accusa per i tredici è di violenza privata aggravata in concorso.

L’operazione della Digos si è estesa anche alle case occupate di corso Giulio Cesare e di via Borgo Dora.Per quanto riguarda l’Asilo non è stato sgomberato, ma restituito agli occupanti.